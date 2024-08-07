موقع واللا عن مصادر أمنية إسرائيلية: العلاقة بين غالانت وهاليفي على شفا الانفجار بسبب التعيينات والقتال بغزة

كشف موقع واللا عن مصادر أمنية إسرائيلية، تأكيدها أن "العلاقة بين وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي على شفا الانفجار بسبب التعيينات والقتال في غزة".
وفي وقت سابق، أشار غالانت، إلى "أننا نحسّن من جاهزيتنا على المستويين الدفاعي والهجومي، وسوف ننتصر في هذه المعركة والأميركيون جاهزون لمساعدتنا ودعمنا".
ولفت إلى أنّه "علينا مواصلة الاستعداد فقد تتطور الأمور خلال وقت وجيز".
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