"التوحيد العربي" حذر من اقدام جهات مكشوفة على رمي مناشير تحريضية في منطقة العمروسية

حذر حزب التوحيد العربي، في بـيـان، "من اقدام جهات مكشوفة على رمي مناشير تحريضية في منطقة العمروسية بهدف التحريض الطائفي والتشويه المقصود لغايات وخلفيات معروفة تستهدف بالدرجة الأولى السلم الأهلي وصيغة لبنان المتنوعة، وتتلاقى بشكل واضح مع الهدف الدائم للعدو الإسرائيلي الساعي إلى الفرقة والاقتتال بين اللبنانيين".

وأكد الحزب، أنه "يحذّر من الانجرار خلف هذه الجهات الفتنوية وما تنشره وما تسوقه من أكاذيب وإشاعات وتحريض، فإنه يدعو الأجهزة الأمنية الى التحرك لكشف من قام بتوزيع هذه المنشورات الفتنوية، وتقديمهم للمحاسبة القضائية".

وشدد على أن "ما جرى ويجري في الجنوب وداخل فلسطين المحتلة وفي الجولان العربي السوري المحتل يزيدنا تمسكاً بقناعتنا بدعم ونصرة القضية الفلسطينية، والوقوف صفاً واحداً إلى جانب صمود أهل الجنوب ، وإلى جانب المقاومة في مواجهتها للعدوان الصهيوني ومشاريعه الفتنوية والتدميرية".