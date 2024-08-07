أشارت السفارة الأميركية في لبنان في تصريح لهاـ الى انه "يمكن للمواطنين الأميركيين المعوزين الذين يحتاجون إلى مساعدة للعودة إلى الولايات المتحدة التقدم بطلب للحصول على قرض العودة إلى الوطن".

كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الأميركية: يمكن للمواطنين الأميركيين الذين يحتاجون إلى مساعدة للعودة إلى أميركا التقدم بطلب للحصول على قرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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