داخلية "التقدمي" حول رمي مناشير تحريضية بالشويفات: متمسكون بالتضامن الوطني بمواجهة العدو الاسرائيلي

أفادت وكالة داخلية الحزب التقدمي الإشتراكي في الشويفات خلدة، بأنه "في خطوةٍ مشبوهة ومكشوفة الأهداف، تم رمي مناشير تحريضية في منطقة العمروسية، وهو أمر نضعه في عهدة القوى والأجهزة الأمنية لكشف من قام بتوزيع هذه المنشورات الفتنوية، وتقديمهم للمحاسبة القضائية، ونؤكد في مقابل هذه الأعمال تمسكنا الراسخ قناعةً بالتضامن الوطني في مواجهة العدو الإسرائيلي ومشاريعه".

هذا وألقى مجهولون مناشير في منطقة الشويفات تحمل صور ضحايا هجوم مجدل شمس، وصور ضحايا أحداث 11 أيار في الجبل، موقّعة بعبارة: "سنثأر لهم يا حزب الله، ولشهداء 11 أيار".