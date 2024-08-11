شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد الجوية اليابانية" تواصل التحذير من احتمال وقوع زلزال ضخم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستمر هيئة الأرصاد الجوية اليابانية في حث المواطنين على ضرورة توخي الحذر من احتمال وقوع زلزال ضخم في منطقة نانكاي ترو الواقعة على طول ساحل المحيط الهادئ.

وأفادت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الأحد، بأن هيئة الأرصاد الجوية تستمر في الإبقاء على تحذيرها الخاص الذي أصدرته يوم الخميس الماضي بعد وقوع زلزال بقوة 1ر7 درجة في مقاطعة ميازاكي بجنوب اليابان. إلا أن مسؤولي هيئة الارصاد يقولون إنه لم يتم حتى الآن ملاحظة أي تغيرات غير منتظمة في إجهاد القشرة الأرضية.

وكان الزلزال تسبب في حدوث موجات مد عاتية (تسونامي)، وصلت إلى سواحل منطقتي كيوشو وشيكوكو، كما تم رصد موجات تسونامي بارتفاع 50 سنتيمترا في ميناء بمدينة ميازاكي.



زلزال في اليابان بالأمس