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استمرار حرائق الغابات في شمال اليونان

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د ب أ - أثينا 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - مازالت حرائق الغابات مستمرة في شمال اليونان، بينما يحاول رجال الإطفاء السيطرة على حرائق نائية.
وتسبب حريق غابات اندلع في منطقة "سيريس" شمال اليونان في احتراق أراضي غابات في منطقة نائية، حسب صحيفة "كاثيميريني" اليونانية اليوم الأحد.


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ويشارك 35 رجل إطفاء وخمس شاحنات وثلاث فرق برية ومروحية في إخماد الحريق. وهناك حريق آخر، اندلع أمس الأول الجمعة، في مدينة "سيريس" أيضا ولكن ليس له جبهة نشطة، لكن يسعى لإخماده 34 رجل إطفاء وفريقان بريان وثماني شاحنات، بدعم من مروحيتين.
والحريقان ليسا قريبين من مناطق سكنية، لكن يمثلان تحديا بسبب التضاريس الوعرة. وكانت وسائل إعلام يونانية قد ذكرت يوم الخميس الماضي أن قطاع الإطفاء سيطر على حريق كبير في جزيرة كريت.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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