شكرا لقرائتكم خبر عن "زيلينسكي" يطالب الحلفاء بالسماح لأوكرانيا بضرب العمق الروسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الحلفاء بالسماح لأوكرانيا بضرب عمق الأراضي الروسية حيث أسفر هجوم صاروخي روسي عن مقتل شخصين قرب العاصمة الأوكرانية، كييف فيما تواصل القوات الأوكرانية الاحتفاظ بالأرض التي استحوذت عليها خلال توغل مفاجئ عبر الحدود الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها فتحت النيران على جنود أوكرانيين في منطقة كورسك غربي البلاد في محاولة لصد أول توغل أجنبي على أراضيها منذ الحرب العالمية الثانية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.





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وأعلنت الوزارة اليوم الأحد تدمير أربعة صواريخ و35 طائرة مسيرة فوق منطقة كورسك والمناطق المجاورة خلال الليل.

وقالت موسكو في وقت سابق إنها ستجلب تعزيزات للمساعدة في قمع هجوم أوكرانيا المفاجئ عبر الحدود، والذي يعد أكبر هجوم داخل روسيا منذ أن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشن "عملية عسكرية خاصة" يفترض أنها سريعة ضد أوكرانيا في عام 2022 والتي دخلت الآن عامها الثالث.