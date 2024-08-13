أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، بأن "رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، بعث رسالة للوسطاء، أشار فيها إلى أنه إذا كانت إسرائيل جادة بشأن المفاوضات وتريد مشاركة حماس، فيجب عليها أولا وقف عملياتها العسكرية في غزة".
وأوضحت الصحيفة أن "الرسالة نقلها السنوار إلى الوسطاء العرب مساء الاثنين"، لافتة إلى أن "إسرائيل من غير المرجح أن تلبي مثل هذا الطلب، والتي قالت سابقا إنها عازمة على تحقيق هدفيها المزدوجين المتمثلين في هزيمة حماس وتأمين عودة الأسرى".
كانت هذه تفاصيل خبر "وول ستريت جورنال": السنوار أبلغ الوسطاء بأن المشاركة بالمفاوضات مرهونة بوقف إسرائيل عملياتها أولا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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