أعلن وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال، عباس الحلبي، في حديث تلفزيوني انه "قدمنا عدداً من المدارس والمهنيات ومناطق تواجدها وسيتم الدراسة ما إذا كانت صالحة لاستقبال النازحين في حال اندلاع حرب وبيوتنا ومدارسنا مفتوحة للإيواء"، كاشفا أن "1200 مدرسة وثانوية وكلها مفتوحة للجميع اذا تم اختيارها من قبل لجنة الطوارئ في المناطق الاكثر أماناً".

كانت هذه تفاصيل خبر الحلبي: قدمنا عدداً من المدارس والمهنيات وسيتم الدراسة ما إذا كانت صالحة لاستقبال النازحين في حال اندلاع حرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.