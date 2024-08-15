ترامب يتقدم على هاريس بنقطة واحدة

ياسر رشاد - القاهرة - أظهر استطلاع للرأي أجرته قناة فوكس نيوز أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يتقدم على نائبة الرئيس كامالا هاريس بنقطة مئوية واحدة من حيث دعم الناخبين في السباق الرئاسي.

ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، أبدى ما يصل إلى 50% من الناخبين الذين شملهم الاستطلاع استعدادهم للتصويت لصالح ترامب، في حين قال 49% إنهم سيصوتون لصالح هاريس، وفي الوقت نفسه، أبدى 53% من المشاركين في الاستطلاع رأيًا سلبيًا بشكل عام بشأن ترامب و51% بشأن هاريس.

وعندما سئل المشاركون في الاستطلاع عن القضية الأكثر أهمية في تحديد تصويتهم للرئيس، ذكروا الاقتصاد (38%) والهجرة (14%) والإجهاض (14%). وأشار 4% فقط من المشاركين إلى السياسة الخارجية.

وقد أجري الاستطلاع على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من التاسع إلى الثاني عشر من أغسطس، وشارك فيه أكثر من ألف ناخب مسجل، وبلغ هامش الخطأ ثلاث نقاط مئوية.

الانتخابات الرئاسية الأمريكية

يذكر أنه ستُعقد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر، وكان من المفترض أن يكون الرئيس الحالي جو بايدن مرشح الحزب الديمقراطي، ولكن بعد أدائه الفاشل في مناظرة تلفزيونية مع ترامب، تزايدت الدعوات بين الديمقراطيين إلى انسحاب بايدن من السباق، وفي 21 يوليو، أعلن قراره بالانسحاب ودعم نائبة الرئيس كامالا هاريس كمرشحة ديمقراطية لمنصب رئيس الولايات المتحدة، وستواجه ترامب هو المرشح الرئاسي الجمهوري في الانتخابات.