حماس تعلق على مفاوضات وقف إطلاق النار بالدوحة

ياسر رشاد - القاهرة - قبل بدئها اليوم..

علقت حركة حماس على مفاوضات وقف إطلاق النار، التي تبدأ اليوم الخميس، في العاصمة القطرية الدوحة، بين وسطاء من أمريكا ومصر وقطر، وذلك لوقف حرب غزة.

حماس تتحدث عن مفاوضات وقف إطلاق النار

وقال أسامة حمدان عضو المكتب السياسي لحركة حماس إن قاعدته الأساسيّة أن يكون هناك وقف لإطلاق النار، ما يعني أنّ نقطة البداية هي وقف لإطلاق النار وليس أيّ شيء آخر.

وأشارقيادي حماس إلى أنّ الكل يقول إنه يريد وقف إطلاق النار بما فيهم قيادة حركه حماس، ولكنّ وقف إطلاق النار شيء وإعلان الاستسلام شيء ،غير وارد أن يطالب فلسطيني بالاستسلام”.

ورأىعضو المكتب السياسي لحماس أنّ المشكلة تكمن في أنّ الإدارة الأميركية لم تبذل جهدًا حقيقيًا لإلزام الإسرائيلي بالضمانات التي تعهّدت بها، أو بالتطمينات التي قدّمتها. وقال إنّ الحد الأدنى المطلوب اليوم هو أن تنفّذ أميركا هذه الضمانات وهذه التعهدات بإلزام “إسرائيل”، وبدون ذلك لماذا يثق الفلسطينيون مرّة أخرى بالدور الأميركي أو بالضمانات الأميركية.

وقال إنّ الموقف الأميركي يقدّم أفكارًا، ولكنّه لا يستطيع أن يضمن الموقف الإسرائيلي، ولا يستطيع أن يقدّم أيّ ضمانات، ولفت إلى أنه حين وافقت حركته على المقترح في 7 مايو، كان مدير المخابرات الأميركية ويليا بيرنز موجودًا في القاهرة، وتعهّد أن تقبل “إسرائيل” بذلك، ثم بعد هذا عندما وافقت الحركة لم يستطع الأميركيون إقناع الإسرائيليين

وعبّر أسامة حمدان عن اعتقاده بأن الأمريكيين “لم يضغطوا على الإسرائيليين ليقتنعوا”، وقال: “نحن نتوقّع أن يأتينا من الوسطاء ما يفيد أنّ “إسرائيل” قبلت بما هو مقدّم، وأن أي لقاء يجب أن يكون قائمًا على أساس الحديث عن آليّات التنفيذ، وتحديد المواعيد، وليس التفاوض على شيء جديد. وإلّا فإن حركة حماس لا تجد مبررًا للمشاركة”.

يذكر أن أكد أسامة حمدان عضو المكتب السياسي لحركة حماس اليوم الخميس، سلامة قائد الجناح العسكري للحركة محمد الضيف، مشيرًا إلى أنه على قيد الحياة وذلك بعد مزاعم الاحتلال الإسرائيلي باغتياله.

حماس تؤكد سلامة محمد الضيف



وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس أسامة حمدان أن قائد أركان كتائب القسام محمد الضيف على قيد الحياة، وقال إنّ “محمد الضيف بخير”.