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حزب الله يستهدف موقع معيان باروخ شمال إسرائيل

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، عن استهداف موقع معيان باروخ ‏بقذائف المدفعية شمال إسرائيل صباح اليوم.

 

حزب الله يعلن استهداف موقع معيان باروخ الإسرائيلي

وقال الاعلام الحربي لـ حزب الله، في بيان له : "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:10 من صباح يوم الخميس 15-8-2024 موقع معيان باروخ بقذائف المدفعية".

 

حزب الله ينفذ 8 عمليات عسكرية ضد الاحتلال عند الحدود اللبنانية الفلسطينية
 

يذكر أن نفذ حزب الله 8 عمليات عسكرية، ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

 

وقال حزب الله: دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأربعاء 14-08-2024.

 

وفي السطور التالية تفاصيل العمليات الـ 8 التي نفذها حزب الله ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي :

 

1- الساعة 08:35 استهداف التجهيزات ‏التجسسية في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها.

 

2- الساعة 10:10 استهداف تجمع لجنود العدو ‏الإسرائيلي في حرش شتولا بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

 

3- الساعة 10:50 استهداف موقع البغدادي ‏بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.


 

4- الساعة 11:40 استهداف ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة ‏الصاروخية وإصابتها إصابة مباشرة.

 

5- الساعة 11:50 استهداف موقع الرمثا في تلال ‏كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة ‏الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

 

6- شن ‏هجوم جوي بأسراب من المسيرات الانقضاضية على تجمع مستحدث ‏لجنود العدو ‏الإسرائيلي ‏في شمال ‏أبيريم، وأصابت أهدافها بدقة، كردٍّ ‏على الاعتداء والاغتيال الإسرائيلي في بلدة برعشيت.

 

7- استهداف مستوطنة ‏كريات شمونة بِصليات من صواريخ الكاتيوشا، كردٍّ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة العباسية ‏وإصابة المدنيين فيها.

 

8- استهداف مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل بصلية من صواريخ الكاتيوشا، كردٍ على ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة بليدا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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