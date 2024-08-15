حزب الله يستهدف موقع معيان باروخ شمال إسرائيل

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، عن استهداف موقع معيان باروخ بقذائف المدفعية شمال إسرائيل صباح اليوم.
حزب الله يعلن استهداف موقع معيان باروخ الإسرائيلي
وقال الاعلام الحربي لـ حزب الله، في بيان له : "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:10 من صباح يوم الخميس 15-8-2024 موقع معيان باروخ بقذائف المدفعية".
حزب الله ينفذ 8 عمليات عسكرية ضد الاحتلال عند الحدود اللبنانية الفلسطينية
يذكر أن نفذ حزب الله 8 عمليات عسكرية، ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.
وقال حزب الله: دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأربعاء 14-08-2024.
وفي السطور التالية تفاصيل العمليات الـ 8 التي نفذها حزب الله ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي :
1- الساعة 08:35 استهداف التجهيزات التجسسية في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها.
2- الساعة 10:10 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في حرش شتولا بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
3- الساعة 10:50 استهداف موقع البغدادي بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
4- الساعة 11:40 استهداف ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابتها إصابة مباشرة.
5- الساعة 11:50 استهداف موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
6- شن هجوم جوي بأسراب من المسيرات الانقضاضية على تجمع مستحدث لجنود العدو الإسرائيلي في شمال أبيريم، وأصابت أهدافها بدقة، كردٍّ على الاعتداء والاغتيال الإسرائيلي في بلدة برعشيت.
7- استهداف مستوطنة كريات شمونة بِصليات من صواريخ الكاتيوشا، كردٍّ على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة العباسية وإصابة المدنيين فيها.
8- استهداف مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل بصلية من صواريخ الكاتيوشا، كردٍ على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة بليدا.