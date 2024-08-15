حزب الله يقصف موقع المرج بالأسلحة المناسبة

ياسر رشاد - القاهرة - استهدف مقاتلوا حزب الله، موقع المرج بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة.

وقال حزب الله: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (17:40) من بعد ظهر يوم الخميس 15-8-2024 موقع المرج ‏بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة.

حزب الله يستهدف موقع رويستات العلم والزاعورة بصلية من الصواريخ

استهدف حزب الله موقع رويستات العلم والزاعورة، في الأراضي المحتلة، الأول بالأسلحة المناسبة والثاني بصلية من صواريخ الكاتيوشا.‏

وقال حزب الله: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 06:15 من بعد ظهر يوم الخميس 15-8-2024 موقع رويسات ‏العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.

كما استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 06:00 من بعد ظهر يوم الخميس 15-8-2024 مرابض مدفعية ‏العدو الإسرائيلي في الزاعورة بصلية من صواريخ الكاتيوشا.‏ ‏



