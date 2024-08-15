الصحة العالمية: اكتشاف 52 ألف حالة كوليرا على مستوى العالم في يوليو

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت منظمة الصحة العالمية في جنيف، اليوم الخميس، اكتشاف نحو 52 ألف حالة إصابة بالكوليرا في 17 دولة حول العالم في شهر يوليوالماضي.

وبحسب «وكالة الأنباء الألمانية»، تم الإبلاغ عن 223 حالة وفاة، بزيادة 34 في المائة خلال الشهر.

العدوى البكتيرية

يشار إلى أن العدوى البكتيرية تنتشر في الأمعاء الدقيقة عن طريق الطعام والماء الملوثين، وغالباً بالبراز البشري. وإذا تركت الإصابة دون علاج، يمكن حدوث الوفاة خلال ساعات، خاصة بين الأطفال.

وسجلت منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط أعلى الأرقام حيث بلغت الإصابات 43500 شخص. وتتكون المنطقة من 21 دولة من باكستان عبر أفغانستان وإيران وصولاً إلى المغرب وتشمل قطاع غزة.

وحتى نهاية يوليو الماضي، تم اكتشاف أكثر من 307 آلاف حالة، مقارنة بأكثر من 700 ألف حالة العام الماضي. يشار إلى أنه غالباً ما يكون هناك تأخير في الإبلاغ عن الحالات، وترى المنظمة أن كثيراً من الحالات لا يتم الإبلاغ عنها.

وأرجع التقرير ارتفاع الحالات إلى الصراعات والكوارث الطبيعية وتغير المناخ، حيث يواجه النازحون ظروفاً غير صحية.