شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تقيم مقرًا عسكريًا في مقاطعة كورسك الروسية والان نبدء بالتفاصيل

سيطرة أوكرانية

الدمام - شريف احمد - أقامت كييف مقرا عسكريا في مقاطعة كورسك بعد توغل القوات الأوكرانية قبل ما يربو على أسبوع.وقال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية أوليكسندر سيرسكي، في اجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن المقر سيشرف على حماية النظام والقانون وسيقدم الاحتياجات الأساسية للسكان المحليين.وذكر سيرسكي أن القوات الأوكرانية سيطرت على 82 قرية و 1150 كيلومترا مربعا من الأراضي الروسية.كان حاكم منطقة كورسك قد صرح يوم الاثنين الماضي أنه تم إجلاء نحو 120 ألف شخص في ظل توغل القوات الأوكرانية في المنطقة الحدودية بين البلدين.وأفادت تقارير بأن الكسي سميرنوف القائم بأعمال حاكم كورسك أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مشاورات بينهما أن 60 ألف شخص آخرين مازالوا بحاجة للإجلاء.وأمس الأربعاء ،أعلنت منطقة بيلجورود الحدودية الروسية حالة الطوارئ مع استمرار القوات الأوكرانية في التقدم في الأراضي الروسية.