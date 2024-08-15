أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن "الطيران الحربي الاسرائيلي اغار على دفعات متتالية مستهدفا بلدة كفركلا"، لافتاً الى أن "درون لها مكبرات صوت تابعة للعدو الاسرائيلي في اجواء بلدات كفرا وياطر تبث عبر مكبرات الصوت باللغة العربية تطلق شعارات استفزازية".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": غارة إسرائيلية على كفركلا ودرون إسرائيلية بمكبرات صوت في اجواء كفرا وياطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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