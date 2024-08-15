قناة القاهرة الإخبارية: الخلافات بين حماس واسرائيل في محادثات غزة لا تزال كبيرة

ذكرت قناة القاهرة الإخبارية المصرية نقلا عن مصادر مطلعة على محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة اليوم الخميس إن الخلافات بين الطرفين لا تزال "كبيرة".

ونقلت القناة عن "مصدر مصري رفيع المستوى" قوله إن الوفد الأمني المصري يبذل جهودا مكثفة للتوصل إلى توافق بين الأطراف في اتفاق وقف إطلاق النار مع استمرار المحادثات في الدوحة.

وفي وقت سابق، اعتبر البيت الأبيض أن الجولة الجديدة من المفاوضات الهادفة لتحقيق هدنة في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس، حققت "بداية مشجعة" مع استئنافها الخميس في الدوحة، من دون أن يتوقع التوصل الى اتفاق سريع.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إن "اليوم هو بداية مشجّعة"، مؤكدا أن المباحثات انطلقت في وقت سابق في العاصمة القطرية بمشاركة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي ايه" وليام بيرنز. وأضاف "يبقى الكثير من العمل. نظرا لتعقيد الاتفاق، لا نتوقع الخروج من هذه المباحثات مع اتفاق اليوم".