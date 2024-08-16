لفت النّائب ​أشرف ريفي​ في تصريح، إلى أنّ "إطفائيّي ​طرابلس​ جنود في خدمة المدينة وسلامة أبنائها"، مطالبًا بـ"إنصافهم وإعطائهم حقوقهم كاملةً في الطّبابة وبدل النّقل والزّيادات، ولا مبرّر للكلام عن عدم توفّر الأموال". وأكّد أنّ "المطلوب إيجاد حلّ سريع لهم ولعائلاتهم، فهم صمّام الأمان الّذين ضحّوا بكلّ شيء من أجل طرابلس والشّمال".

كانت هذه تفاصيل خبر ريفي: لإنصاف إطفائيي طرابلس وإعطائهم حقوقهم ولا مبرر للكلام عن عدم توفر الأموال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.