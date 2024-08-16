وفاة الصحافي نجيب علي صفا

غيّب الموت الصّحافي نجيب علي صفا، والد الزّميل علي صفا.

يُصلّى على جثمانه عند السّاعة 11:30 من قبل ظهر صلاة الجمعة، ويوارى الثّرى في جبانة روضة الشهيدين.

تتقبّل عائلة الفقيد التّعازي غدًا السّبت من السّاعة الرّابعة بعد الظّهر، حتّى السّاعة الخامسة عصرًا، في روضة الشهيدين.

ويصادف يوم الأحد ذكرى الثّالث، حيث ستُتلى آيات من الذكر الحكيم من السّاعة العاشرة حتّى السّاعة الحادية عشرة قبل الظّهر، في روضة الشهيدين.