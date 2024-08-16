مقتل 7 فلسطينيين وإصابة آخرين نتيجة قصف إسرائيلي لمناطق مختلفة في غزة

ذكرت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، أنّ "مسعفين انتشلوا خمسة قتلى من عائلتَي عبد الواحد والخور وثماني إصابات، إثر قصف إسرائيلي لشقّة سكنيّة في منطقة الدرج وسط مدينة ​غزة​".

وأشارت إلى "مقتل مواطن وإصابة آخرين، في غارة شنّتها مُسيّرة إسرائيليّة على مواطنين قرب مدخل قرية الزوايدة، وسط قطاع غزة، وقد تمّ نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح. كما قُتل مواطن وأُصيب آخرون، إثر غارة إسرائيليّة في منطقة السرايا غرب مدينة غزة".

وتواصل القوّات الإسرائيليّة عدوانها على قطاع غزة برًّا وبحرًا وجوًّا، منذ السّابع من تشرين الأوّل 2023، ما أسفر عن مقتل نحو 40005 مواطنين وإصابة 92401 آخرين.