البرلمان التايلاندي انتخب بايتونجتارن شيناواترا رئيسة للوزراء

انتخب البرلمان التّايلاندي بايتونجتارن شيناواترا (Paetongtarn Shinawatra)، الابنة الصّغرى لرئيس الوزراء الأسبق تاكسين شيناواترا الّذي أُطيح به بانقلاب عسكري عام 2006، رئيسةً للوزراء.

وستكون شيناواترا البالغة من العمر 37 عامًا، أصغر رئيسة وزراء في ​تايلاند​، وثاني امرأة في هذا المنصب بعد عمّتها ينجلوك.

ويأتي اختيارها بعد يومين من إقالة رئيس الوزراء السّابقة سريثا تافيسين (Srettha Thavisin) الأربعاء، من قبل المحكمة الدّستوريّة. مع الإشارة إلى أنّ كليهما ينتميان إلى حزب "Pheu Thai"، الّذي احتلّ المركز الثّاني في انتخابات 2023، لكنّه شكّل ائتلافًا حاكمًا.