انتخب البرلمان التّايلاندي بايتونجتارن شيناواترا (Paetongtarn Shinawatra)، الابنة الصّغرى لرئيس الوزراء الأسبق تاكسين شيناواترا الّذي أُطيح به بانقلاب عسكري عام 2006، رئيسةً للوزراء.
وستكون شيناواترا البالغة من العمر 37 عامًا، أصغر رئيسة وزراء في تايلاند، وثاني امرأة في هذا المنصب بعد عمّتها ينجلوك.
ويأتي اختيارها بعد يومين من إقالة رئيس الوزراء السّابقة سريثا تافيسين (Srettha Thavisin) الأربعاء، من قبل المحكمة الدّستوريّة. مع الإشارة إلى أنّ كليهما ينتميان إلى حزب "Pheu Thai"، الّذي احتلّ المركز الثّاني في انتخابات 2023، لكنّه شكّل ائتلافًا حاكمًا.
كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان التايلاندي انتخب بايتونجتارن شيناواترا رئيسة للوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.