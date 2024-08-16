هاشم: واهم من يعتقد أن القرار 1701 يعني الخضوع والخنوع لإرادة العدو

اعتبر عضو كتلة "التّنمية والتّحرير" النّائب ​قاسم هاشم​، أنّ "التّهدئة ستنعكس على كلّ السّاحات، في حال تمّ التّوصّل إلى اتفاق حول الهدنة في الدوحة، ومنها السّاحة اللّبنانيّة".

وأشار في حديث إذاعي، إلى أنّ "قرار مجلس الوزارء بتجنيد 1500 عنصر جديد في الجيش ال​لبنان​ي، يأتي في إطار الحاجة لتعزيز وجود الجيش على كلّ الأراضي اللّبنانيّة وليس فقط في الجنوب"، مشدّدًا على أنّ "من يعتقد أنّ ​القرار 1701​ يعني الخضوع والخنوع لإرادة العدو، هو واهم".

ولفت هاشم إلى أنّ "حركة الموفدين إلى لبنان تتوافق مع ما يجري في المنطقة بشكل عام، في محاولة للحدّ من التّصعيد ومن حالة التّوتّر، وأنّ اهتمامات الدّول المعنيّة تشمل لبنان، خاصّةً مع اقتراب موعد التّجديد لقوّات الطّوارئ الدّوليّة في الجنوب (اليونيفيل)".