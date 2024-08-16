"النشرة": تمدد النيران في السوق الذي اشتعل أمس في أبيدجان والذي يحوي محلات يملكها لبنانيون

أفاد معلومات لـ"النشرة"، عن تمدد النيران في السوق الذي اشتعل أمس في أبيدجان، والذي يحوي محلات يملكها لبنانيون.

وأمس، أفادت معلومات "النشرة" عن اندلاع حريق كبير في السوق التجاري في أدجمي- أبيدجان، ولفتت إلى أن القسم الأكبر منه يعود لأبناء الجالية اللبنانية.