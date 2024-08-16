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البنتاغون: أوستن أبلغ غالانت أن الولايات المتحدة تواصل مراقبة التخطيط للهجوم الإيراني المحتمل

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أعلن وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أن "وزير الدفاع لويد أوستن ناقش مع غالانت التقدم نحو التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن جميع الرهائن"، لافتةً الى أن "أوستن أبلغ غالانت أن الولايات المتحدة تواصل مراقبة التخطيط للهجوم الإيراني المحتمل على إسرائيل".

وذكر البنتاغون، أن "أوستن بحث هاتفيا مع غالانت عدم الاستقرار الإقليمي والخطر المتزايد للتصعيد من إيران وحزب الله".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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