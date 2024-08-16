حزب الله يقصف مباني يستخدمها الاحتلال في مستعمرة نطوعة والعاصي

ياسر رشاد - القاهرة - قصف حزب الله، مبانٍ يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة نطوعة ، وموقع العاصي ‏بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

وقال حزب الله : دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، استهدف مجاهدو ‌‌‏المقاومة ‏الإسلامية يوم الجمعة 16-8-2024 مبانٍ يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة نطوعة ‏بالأسلحة المناسبة.‏

وأضاف حزب الله: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‌‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:35 من بعد ظهر يوم الجمعة 16-8-2024 موقع العاصي ‏بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

القسام تقصف تجمع مفتاحيم في غلاف غزة بصواريخ رجوم

وقصفت كتائب القسام، تجمع مفتاحيم في الأراضي المحتلة بغلاف غزة، بصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم .

افيخاي يطالب سكان المنشية والشيخ زايد بالخروج من المدينة

وفي وقت سابق، طالب متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي افيخاي ادرعي، السكان المتواجدين في منطقة بيت حانون وأحياء المنشية والشيخ زايد، والنازحين داخل المآوي في المنطقة، بالانتقال إلى المآوي المعروفة في مركز مدينة غزة .

وزعم افيخاي في بيان نشره عبر حسابه: حماس والمنظمات تطلق الصواريخ من منطقتكم نحو إسرائيل، وجيش الدفاع الإسرائيلي سوف يعمل بقوة ضد تلك العناصر.

وأضاف افيخاي: من أجل أمنكم، انتقلوا بشكل فوري الى المآوي المعروفة في مركز مدينة غزة