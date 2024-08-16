حزب الله يطلق صواريخه تجاه مستوطنة المطلة

ياسر رشاد - القاهرة - أطلق حزب الله صاروخا تجاه مستوطنة المطلة عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، ودوت صفارات الإنذار في مستوطنات إصبع الجليل .

وأفادت وسائل عبرية، بأن صفارات الإنذار تدوي في المطلة شمال فلسطين المحتلة؛ خشية سقوط صواريخ

حزب الله يشن هجوما جويا بسرب مسيرات

شن حزب الله هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الانقضاضية، اليوم الجمعة، مستهدفا مقر كتائب ‏المدرعات التابع للواء 188 في ثكنة "راوية".

وأعلن حزب الله في بيانه: شن مجاهدو ‌‌‏المقاومة ‏الإسلامية يوم الجمعة 16-8-2024 هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر كتائب ‏المدرعات التابع للواء 188 في ثكنة "راوية"، مستهدفة أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها ‏وأصابت أهدافها بدقة وأوقعت فيهم إصابات مؤكدة.‏