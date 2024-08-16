الخارجية الروسية: موسكو تستدعي السفيرة الإيطالية بعد تحقيق لقناة راي في منطقة كورسك

أعلن وزارة الخارجية الروسية، أن "روسيا استدعت السفيرة الإيطالية في موسكو تشيتشيليا بيتشوني تنديدا بتحقيق أجراه أخيرا فريق من قناة "راي" الايطالية في منطقة كورسك التي سيطر عليها الجيش الأوكراني".
وأوضحت الخارجية، في بيان، إن "السفيرة تبلغت احتجاجا شديد اللهجة بسبب سلوكيات فريق راديو وتلفزيون راي الذي دخل في شكل غير قانوني إلى روسيا لتغطية الهجوم الإرهابي المجرم للجنود الأوكرانيين على منطقة كورسك".
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