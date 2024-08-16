القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين: لا نتفق مع التقديرات بتخفيض حالة التأهب لدى إيران وحزب الله

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين، أننا "لا نتفق مع التقديرات بتخفيض حالة التأهب لدى إيران وحزب الله"، لافتاً الى أننا "نفترض أن الهجوم من إيران أو حزب الله قد يحدث في أي لحظة".

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أن "وزير الدفاع لويد أوستن ناقش مع غالانت التقدم نحو التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن جميع الرهائن"، لافتةً الى أن "أوستن أبلغ غالانت أن الولايات المتحدة تواصل مراقبة التخطيط للهجوم الإيراني المحتمل على إسرائيل".

وذكر البنتاغون، أن "أوستن بحث هاتفيا مع غالانت عدم الاستقرار الإقليمي والخطر المتزايد للتصعيد من إيران وحزب الله".