شكرا لقرائتكم خبر عن مدير المركز الفرنسي للدراسات: مصر تبذل جهودا كبيرة لإنهاء الأزمة في غزة ..ومنع التصعيد في المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة عقيلة دبيشي، المتخصصة في الشئون الدولية إن مصر تبذل جهود كبيرة في دعم القضية الفلسطينية من خلال المبادرة الأمريكية المصرية القطرية، لوقف إطلاق النار في غزة وإبرام صفقة تبادل للأسرى، مؤكدة أن هذه المفاوضات هي فرصة أخيرة صنعتها جهود الوسطاء على رأسهم مصر، لحلحة المشهد المعقد.

وأضافت المحللة في الشئون الدولية ومدير المركز الفرنسي للدراسات، أن مصر متمسكة بالمسار التفاوضي رغم التعنت الإسرائيلي الواضح والظاهر في تلك المفاوضات، ما يدفع للسير قدما في هذا المسار، لافتًا إلى الدور المصري في إنجاح المفاوضات التي أدت إلى الهدنة الأولى وكانت القاهرة اللاعب الرئيسي في دفعها للأمام وإنجاحها.

وتابعت أن موقف الدولة المصرية واضح وصريح برفض التصعيد في المنطقة وأن مسار التفاوض هو الحل الوحيد، لافتا أن مصر ستحافظ على مقدراتها وتدعم القضية الفلسطينية بشكل واضح، موضحة أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد البقاء في السلطة لأكثر فترة ممكنة ويسعى إلى جر الولايات المتحدة إلى حرب مباشرة مع إيران وحزب الله في المنطقة.

كانت قد أكدت مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية أن الطريق أصبح الآن ممهدًا لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، وإنقاذ الأرواح، وتقديم الإغاثة لشعب القطاع، وتهدئة التوترات الإقليمية.