إصابة 78 شخصًا جراء حريق في غابات ولاية إزمير التركية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت وزارة الصحة التركية عن إصابة 78 شخصًا جراء حريق في غابات ولاية إزمير غرب البلاد، بينهم 29 مصابًا ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات، مشيرة في بيان لها، أنها أرسلت عشر سيارات إسعاف وثلاثة فرق من وحدة فريق الإنقاذ الطبي الوطني، و 42 من أفراد الرعاية الصحية إلى المنطقة، وفقًا لوكالة أنباء “الأناضول” التركية.

وكان حريق في منطقة جبل يمانلار بإزمير، اندلع الثلاثاء الماضي قبل أن تسيطر عليه السلطات إلى حد كبير حتى ظهر الخميس.

وقال والي إزمير، سليمان إلبان: “شب الحريق مجددًا مساء أمس، وانتشر بسرعة كبيرة بفعل الرياح، التي وصلت سرعتها إلى 80 كلم في الساعة”.

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