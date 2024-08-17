"النشرة": الطيران الحربي الإسرائيلي خرق جدار الصوت فوق عدد من قرى الجنوب

ذكر مراسل "الخليج 365" في جنوب لبنان، بأنّ "طائرات حربيّة إسرائيليّة نفّذت غارات وهميّة فوق مدينة صور وقراها، وخرقت جدار الصوت على دفعتَين فوق عدد من قرى الجنوب، ما أدّى إلى دوي صوت قوي".
في السّياق، أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بـ"تحليق مكثّف للطّيران الحربي الإسرائيلي فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا المحتلّة وصولًا حتّى أجواء البقاع، منفّذًا غارات وهميّة فوق المنطقة على علو متوسّط".
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