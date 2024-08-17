إجلاء 4000 شخص غرب تركيا جراء حرائق الغابات

ابوظبي - سيف اليزيد - ذكرت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد)، اليوم السبت، أنه تم إجلاء حوالي 4000 شخص، في غرب تركيا، إلى مناطق آمنة، فيما تستمر حرائق الغابات في الاشتعال، في أربع مدن وولايات على الأقل.

ونشب إجمالي 131 حريق غابات في أراضٍ زراعية وغابات في مدن، بما في ذلك إزمير وأيدين وبولو وموجلا ومانيسا، خلال الأسبوع الماضي، طبقاً لما ذكرته «أفاد» على موقع التواصل الاجتماعي إكس.

وذكرت قناة «تي.آر.تي» التركية أنه في مدينة إزمير، ثالث أكبر مدينة في تركيا، وصلت ألسنة اللهب من حريق غابات، إلى مجمع سكني ومنطقة صناعية، في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، مما تسبب في حالة من الذعر.

وقال وزير الزراعة والغابات، إبراهيم يومقلي، للصحفيين في إزمير، في ساعة مبكرة صباح اليوم السبت إن 17 منزلاً سكنياً احترقت الليلة الماضية وتم إخلاء 106 منازل و44 مكان عمل، في حي «يامانلار» في إزمير.

وكانت وزارة الصحة التركية، قد أعلنت ليلة أمس الجمعة، إصابة 78 شخصاً جراء حريق في غابات ولاية إزمير غربي البلاد، بينهم 29 مصاباً مازالوا يتلقون العلاج في المستشفيات، حسبما ذكرت اليوم السبت وكالة الأناضول.

واندلع حريق يوم الثلاثاء الماضي في منطقة جبل يمانلار بإزمير، قبل أن تسيطر عليه السلطات إلى حد كبير حتى ظهر أول أمس الخميس.

غير أن الحريق شب مجدداً مساء الخميس، وانتشر بسرعة كبيرة بفعل الرياح، التي وصلت سرعتها إلى 80 كلم في الساعة، وفق تصريح والي إزمير سليمان إلبان.

وذكرت وسائل إعلام محلية تركية أمس الجمعة، أن الحريق وصل إلى مجمع سكني متعدد الطوابق في منطقة كارسياكا بوسط مدينة إزمير.

وقال رئيس بلدية إزمير، جميل توجاي، لقناة هالك التليفزيونية، إنه لم يتضح بشكل فوري العدد الدقيق للمنازل المحترقة.

وأضاف توجاي أنه تم إجلاء السكان إلى مناطق آمنة، مضيفاً أن مئات من رجال الإطفاء يكافحون من أجل إخماد الحريق.

ولم تتضح أسباب الحريق على الفور. وتكافح تركيا موجة حر خلال الصيف، مما تسبب في حرائق غابات بمختلف أنحاء البلاد.