زيلينسكي يعلن عن تعزيز قوي للجيش الأوكراني في كورسك

ياسر رشاد - القاهرة - صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت أنّ الجيش يعزّز مواقعه في إقليم كورسك الروسي، بعد أكثر من عشرة أيام على بدء هجوم كبير تشنّه القوات الأوكرانية على الأراضي الروسية.

زيلينسكي يؤكد تعزيز قوات الجيش الأوكراني في كورسك



وقال الرئيس الأوكراني فلودمير زيلينسكي على تليجرام إن بعد اجتماع مع القائد الأعلى للجيش الأوكراني الجنرال أولكسندرسيرسكي أفاد بتعزيز مواقع قواتنا في منطقة كورسك وتوسيع نطاق المنطقة المؤمنة.

زيلينسكي يعلن خضوع 74 مستوطنة في منطقة كورسك الروسية لسيطرة القوات الأوكرانية



يذكر أن فادت “القاهرة الإخبارية”، أن الرئيس الأوكراني فلودمير زيلينسكي أعلن خضوع 74 مستوطنة في منطقة كورسك الروسية لسيطرة القوات المسلحة الأوكرانية، حسبما جاء في نبأ عاجل.

التوغل الأوكراني في كورسك:



وكانت عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "روسيا تقر بتوغل قوات أوكرانية في إقليم كورسك وسيطرتها على 28 بلدة".

وقال التقرير: "بعد أسبوع من توغل القوات الأوكرانية في منطقة كورسك الروسية الحدودية يبدو أن قوات كييف حققت الأهداف المرجوة من هذه العملية ونجحت في استراتيجيتها في التحول من الدفاع إلى الهجوم".

وأضاف: "وفي استعراض لنجاحات كييف في هذا التحول الاستراتيجي، أعلن قائد الجيش الأوكراني أن قواته سيطرت على نحو 1000 كيلو متر مربع من منطقة كورسك الروسية مؤكدا استمرار تنفيذ العمليات الهجومية في المنطقة، في المقابل شدد الرئيس الروسي على وجوب طرد القوات الأوكرانية من الأراضي الحدودية مؤكدا أن كييف لن تنجح في تقويض الاستقرار الروسي بتوغلها في جنوب البلاد".



وتابع: "تصريحات بوتين جاءت بعد أن أقر حاكم منطقة كورسك الروسية أن القوات الأوكرانية التي بدأت توغلها في المنطقة سيطرت على 28 بلدة، لافتا إلى أن التوغل الأوكراني يمتد بعمق 12 كيلو متر وعرض 40 كيلو مترا، وأمام هذا التقدم لقوات كييف كشف حاكم كورسك عن إجلاء 120 ألف شخص من المنطقة الحدودية مع أوكرانيا".

كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" عن ملفات سرية تشير إلى أن روسيا قامت بتدريب قواتها على استهداف مواقع في عمق أوروبا باستخدام صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية.