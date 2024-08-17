قوات الإطفاء تتمكن من احتواء حريق غابات بجنوب برلين

الدمام - شريف احمد - تمكنت قوات الإطفاء في ألمانيا من احتواء حريق غابات في منطقة تدريب عسكرية سابقة بجنوب برلين.

وقالت متحدثة باسم مركز التحكم الإقليمي لقوات الإطفاء في برلين، اليوم السبت، إنه تم احتواء الحريق الذي اندلع أمس الجمعة بالقرب من يوتربوج في ولاية براندنبورج بشرق البلاد، وذلك على الرغم إعاقة الجهود بسبب تلوث المنطقة في تيلتوف-فليمنج بالذخائر، ما يعني أن قوات الإطفاء لا يمكنها إطفاء الحريق إلا من الطرق.

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ومن المقرر أن يجتمع مسؤولون في وقت لاحق اليوم لتقييم ما إذا كان يجب نشر قوات شرطة وجيش للمساعدة في إطفاء الحرائق باستخدام مروحيات، حسبما قالت المتحدثة.وأشارت المتحدثة إلى أنه لم يتضح بعد سبب اندلاع الحريق الذي أتى على مساحة تتراوح بين ثمانية إلى تسعة هكتارات، مضيفة أن جهود مكافحة الحرائق توقفت أثناء الليل بعد أن ساعدت مروحية مكافحة حرائق في ترطيب الأرض، ما منع على الأرجح انتشار الحريق، مشيرة إلى أن فريق مؤسسة براندنبورج للمناظر الطبيعية راقبوا الوضع.

واندلعت حرائق في منطقة التدريب العسكرية السابقة في الماضي، وكان آخرها في يونيو 2023، عندما كافحت قوات الإطفاء حريقا لأيام.

ولم يتمكنوا حينها من الوصول إلى مصدر الحريق مباشرة بسبب الذخائر القديمة في الأرض. وأطفأت طائرات ومروحيات الحرائق من الجو.