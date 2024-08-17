رئيس وزراء الهند يدعو إلى وحدة دول الجنوب العالمي

ياسر رشاد - القاهرة - دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى الوحدة فيما بين دول الجنوب العالمي .

جاء ذلك خلال القمة الثالثة لصوت الجنوب العالمي التى تنظمها الهند وتعقد افتراضيا ، وقال مودي - في كلمته الافتتاحية بالقمة حسبما أفادت قناة (إنديا تي في) الهندية الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم السبت بينما ما زال العالم يتعافى من آثار كوفيد-19، فإن التوترات الجيوسياسية الجارية زادت من تعقيد مسار التنمية في الكثير من البلدان؛ مضيفا "نحن لا نواجه التحديات المتعلقة بتغير المناخ فحسب، بل والشواغل المتعلقة بالصحة والغذاء وأمن الطاقة أيضا."

وحذر رئيس الوزراء الهندي من التهديدات المستمرة للإرهاب والتطرف والنزعات الإنفصالية، كما سلط الضوء خلال كلمته على الفجوة التكنولوجية المتنامية وظهور تحديات اقتصادية واجتماعية جديدة متعلقة بالتطورات التكنولوجية.

وانتقد مودي الحوكمة العالمية والمؤسسات المالية القائمة، قائلا إنها فشلت في معالجة تحديات القرن الحادي والعشرين مؤكدا على أهمية قمة صوت الجنوب العالمي كمنصة لمناقشة القضايا المتعلقة بالتنمية؛ مشيرا إلى أنه خلال رئاسة الهند لمجموعة العشرين العام الماضي، فإن أجندتها كانت متماشية مع توقعات وأولويات الجنوب العالمي.

وأعلن مودي عن مساهمة أولية من الهند بقيمة 25 مليون دولار أمريكي لصندوق الأثر الاجتماعي الذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية الرقمية العامة في الدول النامية، مشددا على أهمية الصندوق في تحقيق التنمية الشاملة.

يشار إلى أن القمة الثالثة لصوت الجنوب العالمي التي تعقد تحت شعار "تمكين الجنوب العالمي من أجل مستقبل مستدام" تهدف إلى معالجة التحديات الخطيرة مثل الصراعات والأمن الغذائي والتغير المناخي، مع التركيز على التنمية المستدامة في الدول النامية.

كما ستشهد القمة عدة جلسات لوزراء الخارجية والصحة والشباب والتي سوف تشمل "رسم نموذج فريد للجنوب العالمي"، و"عالم واحد - صحة واحدة"، و"دمج الشباب من أجل مستقبل أفضل".

وكانت الهند قد استضافت القمتين الأولى والثانية افتراضيا في 12 و13 يناير، و17 من نوفمبر من عام 2023، بحضور ممثلي أكثر من 100 دولة.