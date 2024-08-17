ياسر رشاد - القاهرة - علنت إدارة الإطفاء بالعاصمة البريطانية اندلاع حريق في مبنى "سومرست هاوس" الشهير بوسط لندن، مشيرة إلى أنه يجري التعامل لإخماده.

وذكرت إدارة إطفاء لندن - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، اليوم السبت أنه تم نشر 15 سيارة إطفاء ونحو 100 رجل من رجال الإطفاء إلى موقع الحادث للسيطرة على الحريق، مشيرة إلى أن السبب وراء الحريق، الذي يُعتقد أنه شب في سطح المبنى التاريخي، مازال غير معروف.

يشار إلى أن مبنى "سومرست هاوس" النيوكلاسيكي يقع على ضفاف نهر "التايمز"، وكان قديما عبارة عن قصر ملكي، والآن أصبح مركزا للفنون والثقافة والترفيه.