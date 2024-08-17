شكرا لقرائتكم خبر عن حريق بمركز الفنون التاريخي "سومرست هاوس" في لندن والان نبدء بالتفاصيل

حريق "سومرست هاوس"

الدمام - شريف احمد - يتصدى حوالي 100 من رجال الإطفاء لحريق في مركز الفنون التاريخي "سومرست هاوس" في لندن.وقالت فرقة إطفاء لندن إن 15 من سيارات الإطفاء كانت تكافح الحريق في ستراند بوسط لندن بعد ظهر السبت، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).وقال مركز الفنون إن "جميع الموظفين والجمهور آمنون" وأن المبنى قد أغلق. ولم يتضح سبب الحريق، الذي تم الإبلاغ عنه لأول مرة قبل منتصف النهار بقليل.وحثت هيئة إسعاف لندن السكان على تجنب المنطقة وطلبت من الشركات المحلية إبقاء نوافذها وأبوابها مغلقة.وقال سومرست هاوس على وسائل التواصل الاجتماعي: "سومرست هاوس مغلق حاليا بسبب حريق اندلع في جزء صغير من المبنى".وأضاف: "جميع الموظفين والجمهور آمنون والموقع مغلق. وصلت فرقة إطفاء لندن بسرعة ونحن نعمل عن كثب معهم للسيطرة على انتشار الحريق".