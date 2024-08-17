اخبار العالم

تدهور الوضع في محطتي كورسك وزابوريجيا للطاقة النووية

0 نشر
د ب أ - موسكو 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تدهور الوضع في محطتي كورسك وزابوريجيا للطاقة النووية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أخطرت وكالة الطاقة الذرية الروسية (روساتوم) الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتدهور الوضع في محطتي كورسك وزابوريجيا للطاقة النووية التي تحتلها موسكو.
ودعا أليكسي ليخاتشوف رئيس وكالة روساتوم في محادثة هاتفية أمس الجمعة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إلى زيارة منطقة كورسك، لرؤية الوضع في المحطة وبلدة كورتشاتوف بنفسه.

تدهور الوضع في محطتي كورسك وزابوريجيا

وذكرت روساتوم إن عدة إنذارات من غارات جوية تنطلق يوميًا بسبب خطر الهجمات الأوكرانية.
وبحسب تقارير روسية، عُثر مؤخرًا على أجزاء من صواريخ في موقع محطة كورسك للطاقة النووية.

هجمات وأعمال تخريب

وتتعرض محطة زابوريجيا للطاقة النووية، التي تحتلها روسيا منذ نحو سنتين ونصف السنة، مرارًا لهجمات وأعمال تخريب.
وتتبادل موسكو وكييف اللوم في هذه الهجمات، وكلفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مراقبين بالتمركز في محطة زابوريجيا.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا