شكرا لقرائتكم خبر عن تدهور الوضع في محطتي كورسك وزابوريجيا للطاقة النووية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أخطرت وكالة الطاقة الذرية الروسية (روساتوم) الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتدهور الوضع في محطتي كورسك وزابوريجيا للطاقة النووية التي تحتلها موسكو.

ودعا أليكسي ليخاتشوف رئيس وكالة روساتوم في محادثة هاتفية أمس الجمعة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إلى زيارة منطقة كورسك، لرؤية الوضع في المحطة وبلدة كورتشاتوف بنفسه. تدهور الوضع في محطتي كورسك وزابوريجيا وذكرت روساتوم إن عدة إنذارات من غارات جوية تنطلق يوميًا بسبب خطر الهجمات الأوكرانية.

وبحسب تقارير روسية، عُثر مؤخرًا على أجزاء من صواريخ في موقع محطة كورسك للطاقة النووية. هجمات وأعمال تخريب وتتعرض محطة زابوريجيا للطاقة النووية، التي تحتلها روسيا منذ نحو سنتين ونصف السنة، مرارًا لهجمات وأعمال تخريب.

وتتبادل موسكو وكييف اللوم في هذه الهجمات، وكلفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مراقبين بالتمركز في محطة زابوريجيا.