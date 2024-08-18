اكد للمرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الاميركية دونالد ترامب، انه سيهزم منافسته كامالا هاريس ويستعيد بلده"، معتبرا أن "هاريس دمرت الاقتصاد والحدود ونشرت الفوضى والدمار، وستتسبب في حرب عالمية ثالثة غير مسبوقة ستستخدم فيها أسلحة خطيرة".
واشار في مؤتمر انتخابي الى أنه "سيقوم بتأمين حدودنا بشكل سريع جدا"، لافتا الى أنه "يتطلع لمناظرة هاريس وستكون أسهل من الرئيس الحالي جو بايدن"، معتبرا أن "بايدن تم طرده من الانتخابات".
ورأى ترامب أن "أسواق الأسهم ستتهاوى في حال فوز هاريس"، مشددا على انه "سيعيد الحلم الأميركي، و لن نسمح "بتزوير" الانتخابات المقبلة كما حدث في الانتخابات السابقة".
في سياق اخر، اشار الى أن "إيران كانت مفلسة ولم يكن لها أي أموال، وفقط الصين كانت تشتري منها النفط والآن باتت تمتلك 300 مليار دولار".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: إيران كانت مفلسة وفقط الصين كانت تشتري منها النفط والآن تمتلك 300 مليار دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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