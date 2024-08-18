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ملك تايلاند يعين بيتونجتارن شيناواترا رئيسة جديدة للوزراء

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ابوظبي - سيف اليزيد - أصدر ملك تايلاند ماها فاجيرالونجكورن قرارا بتعيين بيتونجتارن شيناواترا رئيسة وزراء جديدة للبلاد، حسبما أعلن الأمين العام لمجلس النواب، أربات سوكانان، اليوم الأحد.

وفي حفل أقيم صباح اليوم الأحد بمقر حزب "فيو تاي"، قام أربات بتسليم الأمر الملكي الذي ينص على تعيين بيتونجتارن رئيسة للوزراء بعد أن حصلت على أغلبية الأصوات في البرلمان في 16 أغسطس. وتبلغ بيتونجتارن 37 عاما، لتصبح بذلك أصغر وأول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ البلاد بعد حصولها على تأييد الملك التايلاندي ماها فاجيرالونجكورن.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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