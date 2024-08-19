السفير الأذربيجاني يعلن عن عقد حوار موسع بين بوتين وعلييف في باكو

ياسر رشاد - القاهرة - قال السفير الأذربيجاني لدى روسيا بولاد بلبل أوغلو إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف سيعقدان حوارا موسعا في باكو حيث أن العلاقات الثنائية بين البلدين على مستوى عال من التفاعل الحليف.

وقال بلبل أوغلو، في مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية "تاس": "كما أُعلن سابقًا، سيقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته الرسمية إلى باكو على حد علمي، بإجراء حواراموسعا مع الرئيس الأذربيجاني".



ولفت السفير الأذربيجاني إلى أن "العلاقات بين روسيا وأذربيجان اليوم في مستوى عال للغاية من التفاعل بين الحلفاء".

وأضاف بلبل أوغلو: "رئيس أذربيجان إلهام علييف قام بزيارة رسمية إلى روسيا في أبريل وأجرى محادثات مطولة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتمت مناقشة العديد من القضايا".

وقال السفير "لقد شارك رئيسنا في الاجتماع الرسمي المخصص للذكرى الخمسين لخط بايكال-آمور الرئيسي... وكما تعلمون، لعب والد رئيسنا، حيدر علييف، دورًا رئيسيًا في بناء وإكمال خط بايكال-آمور الرئيسي، وأشار جميع المشاركين في الاجتماع إلى مساهمته الشخصية".

وتابع: "لم يكن خط بايكال-آمور الرئيسي مجرد بناء، بل كان رمزًا خاصًا للعصر السوفييتي، وتجدر الإشارة إلى أنه حتى اليوم لا يزال خط بايكال-آمور الرئيسي يعمل لصالح روسيا الحديثة".

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصل إلى العاصمة الأذربيجانية باكو أمس الأحد، ومن المقرر أن يعقد اليوم الاثنين الموافق 19 أغسطس فعاليات رسمية واعمال رئيسية، تقليدية، حيث سيزور بوتين ممر الشرف ويضع إكليلا من الزهور على قبر الزعيم الوطني الأذربيجاني حيدر علييف، بعد ذلك، سيزور ممر الشهداء ويكرم ذكرى أولئك الذين ماتوا من أجل استقلال أذربيجان.

يبدأ برنامج الزيارة الرسمية بحفل اللقاء الرسمي بين الرئيس الروسي ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف، والذي سيقام في مقر إقامة الأخير في زاغولبا على ساحل بحر قزوين، وسيتحدث رئيسا الدولتين أولاً وجهاً لوجه، ثم ينضم إليهما وفداهما، ومن المتوقع أن تسفر المحادثات عن بيان مشترك للزعيمين وعدد من الوثائق بين الدولتين، وبعد المحادثات، سيطلع بوتن وعلييف الصحفيين على نتائجها.

ويتضمن برنامج الزيارة أيضًا زيارة مدينة باكو البيضاء، الجزء الشرقي من المدينة، والتي يتم ترميمها وتطويرها في إطار مشروع يحمل نفس الاسم، وكاتدرائية حاملات الطيب المقدسة في المدينة، وستختتم الزيارة بحفل استقبال رسمي يقيمه علييف على شرف ضيفه الروسي.