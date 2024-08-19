الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل ضوئية على خان يونس في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل باح اليوم الإثنين، قنابل ضوئية علي حي خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيل أطلقت العديد من القنابل الضوئية على حي خان يونس جنوب قطاع غزة.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيل هجمات علي العديد من المناطق في قطاع غزة من ضمنها حي خان يونس .

واصيبت صحفية فلسطينية، مساء الأحد، برصاص الاحتلال الاسرائيلي الذي شن هجمات على حي خان يونس بقطاع غزة.

الاحتلال يستهدف الصحفية الفسطينية سلمي القدومي



وقالت وكالة وفا الفلسطينية أن جيش الاحتلال أطلق نيران طائراته ومدفعيته على مجموعة من الصحفيين قرب مدينة حمد، شمال غربي خان يونس، ما أدى إلى إصابة الصحفية سلمى القدومي.

الاحتلال يقتحم قرى طولكرم



وأكدت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت ، مساء اليوم الأحد، قرى: كفر عبوش، وكفر زيباد، وكفر جمال، جنوب طولكرم.

وذكرت الوكالة ، أن قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل المواطنين في القرى المذكورة، وفتشتها وأخضعت سكانها للاستجواب، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما انتشرت قوات الاحتلال في محيط قرى "الكفريات"، وتحديدا كفر صور، وكفر زيباد، وكفر عبوش، وكفر جمال، وكور، في الوقت الذي واصلت فيه إغلاق البوابة الحديدية التي أقامتها عند جسر جبارة أمام الداخلين إلى طولكرم، ما تسبب في اصطفاف طابور طويل من المركبات باتجاه واحد.





وأعلنت مديرية أوقاف طولكرم عن افتتاح المساجد في قرى: كفر صور، والراس، وجبارة، وكور، لاستقبال المواطنين الذين تقطعت بهم السبل ولم يتمكنوا من العودة إلى منازلهم بسبب إغلاق البوابة الحديدية عند جسر جبارة من قبل قوات الاحتلال .

يذكر أن رفض بنايمين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل، اليوم الأحد،إنسحاب قوات الاحتلال من محور فلادليفيا بحجة إعاقة تسليح حماس.

وقال مكتب نتنياهو في بيان له إن نتنياهو يتمسك بهذا المطلب الأساسي، الذي يشكل ضرورة أساسية لتحقيق أهداف الحرب، فغيرت حماس موقفها.،وحتى اليوم، يصر رئيس الوزراء على بقاء القوات في محور فيلادلفيا لمنع حماس من إعادة التسلح.

وأضاف مكتب نتنياهو أن هناك تسريبات متسلسلة تعوق القدرة على الترويج لصفقة. فقد زعموا لعدة أشهر أن حماس لن توافق أبدا على التنازل عن إنهاء الحرب كشرط للصفقة، وعرضوا الاستسلام لمطلب حماس.