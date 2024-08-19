حزب الله يعلن استهداف كتيبة السهل الإسرائيلية في بيت هلل

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله، الأحد، استهدافها "كتيبة السهل" الإسرائيلية في ثكنة "بيت هلل"، بصليات من صواريخ "الكاتيوشا"، رداً على ‌‏الاعتداء والاغتيال الذي نفّذه الاحتلال في بلدة شبعا. ‏

حزب الله يرد على استهداف إسرائيل لبلدة الضهيرة

ورداً على الاعتداءات الإسرائيلية على بلدة الضهيرة، استهدف حزب الله موقع "جل العلام" وانتشار الجنود في محيطه، بقذائف المدفعية ومحققةً إصاباتٍ مباشرة.‏

ودمّرحزب الله التجهيزات التجسسية في ‏موقع "رويسات العلم"، في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، بعد استهدافها بالأسلحة المناسبة.

كذلك، استهدف حزب الله أيضاً‏ موقع "المالكية" وثكنة "زرعيت"، بقذائف المدفعية، محققاً إصابةً مباشرةً في كليهما. كما استهدف موقعي "زبدين" و"رويسة القرن"، في ‏مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة الصاروخية، مصيباً إياهما بصورة مباشرة. ‏

وفي وقت سابق، استهدفت ‏المقاومة موقع "المرج"، بالأسلحة ‏الصاروخية، وأصابته بصورة مباشرة أيضاً. ‏

وأكدت المقاومة أنّ هذه العمليات تأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته.

السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال تزفّ شهيداً

في غضون ذلك، زفّت "السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي" الشهيد فادي قاسم كنعان (جهاد)، من بلدة شبعا الجنوبية، والذي ارتقى الأحد دفاعاً عن لبنان، وإسناداً للمقاومة في قطاع غزة.

وأكدت السرايا أنّها ماضية في الذّود عن كل الوطن، حتى تحقيق النصر والتحرير لكل الأرض المحتلة.

بالتوازي، تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات اللبنانية الجنوبية، بحيث استهدف الاحتلال أطراف بلدة الناقورة، بالقصف المدفعي.

واستهدفت غارة من مسيّرة إسرائيلية أطراف بلدة باتوليه، بينما استهدفت أخرى بلدة الجبين