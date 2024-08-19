ياسر رشاد - القاهرة -

شهد الاقتصاد الإسرائيلي، نموًا متباطئًا في الربع الثاني من 2024 وسط استمرار لأداء متقلب بدأ منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة مع حركة حماس في أكتوبر.

تباطوء اقتصاد إسرائيل مع استمرار الحرب في غزة

وقالت دائرة الإحصاء المركزية، إن تقديرا مبدئيا أظهر أن الناتج الإجمالي المحلي نما بنسبة 1.2 بالمئة على أساس سنوي في الفترة من أبريل وحتى يونيو. ويقل ذلك عن تقديرات استطلاع لوكالة رويترز بنمو نسبته 4.4 بالمئة.

وتراجع الناتج الإجمالي المحلي في الربع الثاني على أساس نصيب الفرد منه بمقدار 0.4 بالمئة.