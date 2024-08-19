فاسرلوف يطالب بإجتماع طارئ لحكومة إسرائيل بشأن المتسللين من الأدرن

ياسر رشاد - القاهرة - طالب وزير النقب والجليل والصمود الإسرائيلي، يتسحاق فاسرلوف بشكل عاجل باتخاذ إجراءات بشأن التسلل المتزايد من الأردن، مشيرًا إلى التهديدات الأمنية الخطيرة والنشاط الإيراني.

فاسرلوف يطلب اجتماع طارئ لحكومة إسرائيل

وكان وزير النقب والجليل والصمود الوطني، يتسحاق فاسرلوف، قد اتصل بشكل عاجل بأمين مجلس الوزراء يوسي فوكس، مطالبًا بعقد اجتماع حكومي طارئ بشأن مسألة التسلل الجماعي من الأردن.

وفي رسالة، يستشهد فارسلوف بتقرير التحقيق الذي أجرته صحيفة معاريف، والذي يسلط الضوء على البيانات ذات الصلة. وفي الأشهر الأخيرة، عبر أكثر من 4000 متسلل الحدود غير الآمنة مع الأردن ودخلوا إسرائيل.

وعلى عكس موجات التسلل السابقة من الحدود المصرية، يأتي المتسللون الجدد من مجموعة واسعة من البلدان، بما في ذلك الدول المعادية، مما يشكل تهديدًا أمنيًا خطيرًا.

وكتب فاسرلوف: "هذه ليست مجرد مشكلة ديموغرافية، ولكنها تهديد حقيقي لسلامة دولة إسرائيل. فالحدود غير الآمنة تعمل كقناة لتهريب الأسلحة والمخدرات والمواد الخطرة، مما يسمح لأعدائنا باختراق أراضينا".

وقارن فاسرلوف الوضع الحالي بـ "ممر فيلادلفيا الشرقي المنشط" وأكد على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية وشاملة.

الاحتلال يقتحم قرى طولكرم



وأكدت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت ، مساءأمس الأحد، قرى: كفر عبوش، وكفر زيباد، وكفر جمال، جنوب طولكرم.





وذكرت الوكالة ، أن قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل المواطنين في القرى المذكورة، وفتشتها وأخضعت سكانها للاستجواب، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما انتشرت قوات الاحتلال في محيط قرى "الكفريات"، وتحديدا كفر صور، وكفر زيباد، وكفر عبوش، وكفر جمال، وكور، في الوقت الذي واصلت فيه إغلاق البوابة الحديدية التي أقامتها عند جسر جبارة أمام الداخلين إلى طولكرم، ما تسبب في اصطفاف طابور طويل من المركبات باتجاه واحد.





وأعلنت مديرية أوقاف طولكرم عن افتتاح المساجد في قرى: كفر صور، والراس، وجبارة، وكور، لاستقبال المواطنين الذين تقطعت بهم السبل ولم يتمكنوا من العودة إلى منازلهم بسبب إغلاق البوابة الحديدية عند جسر جبارة من قبل قوات الاحتلال .

يذكر أن رفض بنايمين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل، اليوم الأحد،إنسحاب قوات الاحتلال من محور فلادليفيا بحجة إعاقة تسليح حماس.

وقال مكتب نتنياهو في بيان له إن نتنياهو يتمسك بهذا المطلب الأساسي، الذي يشكل ضرورة أساسية لتحقيق أهداف الحرب، فغيرت حماس موقفها.،وحتى اليوم، يصر رئيس الوزراء على بقاء القوات في محور فيلادلفيا لمنع حماس من إعادة التسلح.