رياح مثيرة للرمال والاتربة.. تفاصيل طقس الإمارات اليوم الإثنين

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المركز الوطني للأرصاد بالإمارات العربية المتحدة حالة الطقس اليوم الإثنين موضحًا أن يكون غائما جزئيا إلى غائم أحياناً خاصة على بعض المناطق الشرقية والجنوبية قد تكون ركامية.



وأضاف المركز، في نشرته اليومية عن حالة الطقس أن الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار والأتربة، تكون جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/ساعة.

وذكر، يكون الخليج العربي خفيفا إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:00 والثاني عند الساعة 00:28 والجزر الأول عند الساعة 18:04 والثاني عند الساعة 07:54 .

وتابع، بحر عمان فسيكون خفيفا إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:49 والثاني عند الساعة 21:11 والجزر الأول عند الساعة 15:47 والثاني عند الساعة 03:43

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة العظمى والصغرى والرطوبة كالاتي:

أبوظبي 43 34 60 20

دبي 41 33 70 40

الشارقة 41 33 70 30

عجمان 40 33 70 35

أم القيوين 41 32 70 40

رأس الخيمة 40 33 70 45

الفجيرة 34 30 95 60

العـين 44 32 60 30

ليوا 44 33 50 30

الرويس 44 34 80 30

السلع 42 33 80 50

دلـمـا 38 34 80 60

طنب الكبرى 38 32 70 50

طنب الصغرى 38 32 70 50

أبو موسى 37 33 75 60