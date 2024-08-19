الجيش الأوكراني: وحدات الدفاع الجوي تعمل على صد هجوم روسي في ضواحي العاصمة كييف

اعلن الجيش الأوكراني، أن "وحدات الدفاع الجوي تعمل على صد هجوم روسي في ضواحي العاصمة كييف".

وفي وقت سابق، امس، اعلن الجيش الأوكراني، أن "دفاعاتنا الجوية تتصدى لهجوم جوي روسي على كييف".

وكانت قد افادت وكالة "رويترز"، عن "سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف".