غالانت لـ"بلينكن": واشنطن يجب أن تمارس ضغطاً سياسياً لاستعادة الرهائن

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت صحيفة "معاريف" بأن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أبلغ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بضرورة أن تمارس الولايات المتحدة ضغطاً سياسياً مكثفاً للتوصل إلى صيغة تسمح باستعادة الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس.





جاء ذلك خلال اجتماع جمع غالانت وبلينكن، حيث ناقش الطرفان التوترات الأمنية المتزايدة في الشرق الأوسط، وخاصة تلك المتعلقة بالوضع في قطاع غزة. وأكد غالانت على أهمية استعادة الرهائن كجزء أساسي من الجهود الدولية الجارية.





كما تطرق النقاش بين غالانت وبلينكن إلى الخطوات الممكنة لتفكيك حركة حماس، ضمن إطار أوسع لتحقيق الاستقرار في المنطقة. وأكد الجانبان على ضرورة التعاون الوثيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل في مواجهة التحديات الأمنية الراهنة، مع التركيز على السبل الدبلوماسية والعسكرية لضمان تحقيق الأهداف المشتركة.





وشدد غالانت على أن الدعم الأمريكي لإسرائيل يلعب دوراً حاسماً في التصدي للتهديدات الأمنية المستمرة، ودعا إلى استمرار هذا الدعم، خاصة في ظل التوترات المتصاعدة.





اعلام عبرى : بلينكن يجتمع بوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت





أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يجتمع في هذه الأثناء مع وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت. ويأتي هذا اللقاء في إطار زيارة بلينكن لإسرائيل لمناقشة القضايا الأمنية والتوترات في المنطقة.





ويُعتقد أن الاجتماع سيركز على التطورات الأخيرة في الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، بالإضافة إلى قضايا التعاون الأمني بين الولايات المتحدة وإسرائيل. ومن المتوقع أن يتناول الجانبان مسألة الدعم الأمريكي لإسرائيل في ظل العمليات العسكرية الجارية، والتحديات التي تواجهها المنطقة.





يجدر بالذكر أن بلينكن كان قد عقد سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين إسرائيليين خلال زيارته، بهدف تعزيز التنسيق والتعاون بين البلدين في هذه المرحلة الحساسة.





القسام: استهدفنا دبابات ميركافا وناقلات جند وجرافة عسكرية في رفح





أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن استهدافها ثلاث دبابات من نوع "ميركافا" تابعة للجيش الإسرائيلي بقذائف الياسين 105، وذلك في حي تل السلطان غربي رفح.





وأوضحت الكتائب في بيان لها أن العملية لم تقتصر على استهداف الدبابات فقط، بل شملت أيضًا ناقلة جند وجرافة عسكرية إسرائيلية كانت في المنطقة نفسها. وذكرت أن هذا الاستهداف يأتي ضمن ما وصفته بمقاومة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.





وأكدت القسام أن مقاتليها تمكنوا من تنفيذ هذه العملية بنجاح، مشددة على أنها تأتي في إطار التصدي للهجوم البري الإسرائيلي المستمر في جنوب قطاع غزة. وأشارت الكتائب إلى أن هذه العمليات تمثل جزءًا من استراتيجية المقاومة في إلحاق الخسائر بالقوات الإسرائيلية التي تتوغل في المناطق الفلسطينية.





واختتمت القسام بيانها بالتأكيد على استمرار المقاومة في التصدي لأي محاولات إسرائيلية للتقدم في أراضي القطاع، محذرة من أن الاحتلال سيواجه المزيد من العمليات النوعية إذا استمر في اعتداءاته.