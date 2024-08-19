انطلاق «أسبوع الجحيم» لدعم غزة

ياسر رشاد - القاهرة - احتجاجات متظاهرى «المؤتمر الديمقراطى» ضد تمويل الإبادة الجماعية

انطلقت شرارة أول احتجاجات عنيفة مناهضة لإسرائيل أول من أمس عشية المؤتمر الوطنى الديمقراطى فى شيكاغو، حيث قام المتظاهرون بتعطيل حفل المندوبين، وحذر أحدهم قائلاً: «مرحباً بكم فى أسبوع الجحيم».

بدأ الأمر بمسيرة فى شارع ميشيغان وشارع واكر. واستمرت المسيرة جنوباً حتى وصلت إلى نصب الجنرال جون لوجان التذكارى فى جرانت بارك الذى ظهر فى صور شهيرة من المؤتمر الوطنى الديمقراطى الذى عقد فى شيكاغو عام 1968، بحسب شيكاغو صن تايمز.

لم يستطع المتظاهرون انتظار انطلاق مؤتمر الحزب الديمقراطى ولقاء قادة حزبه البارزين للتعبير عن غضبهم تجاه الحرب فى غزة، فيما تعهدوا بـ«إعادة الحرب إلى الوطن»، وفقاً للقطات المصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعى.

ومن المقرر استمرار المظاهرات طوال الأسبوع مع احتفال الديمقراطيين على المستوى الوطنى بترشيح نائبة الرئيس كامالا هاريس، 59 عاماً، وزميلها فى الترشح لمنصب نائب الرئيس، حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز، 60 عاماً.

كما استولى متظاهرون على ميكروفون مسرح الحفلة واتهم الحشد بـ«تمويل إبادة جماعية»، وفقاً لصحيفة شيكاغو صن تايمز. وقال المتظاهر «أنتم تمولون إبادة جماعية». و«إدارة هاريس- بايدن تواصل إرسال الأموال إلى إسرائيل». حرروا فلسطين! وأثناء ابعاده عن المسرح ردد زملاؤه هتافات داعمة له.

ورداً على ذلك حاولت الشرطة فرض القوة لمنع تصاعد الاحتجاجات، حيث اصطف الضباط على دراجاتهم الهوائية فى الشوارع جنباً إلى جنب.

كما تخطط مجموعة من الجماعات اليسارية والعربية والمسلمة الأمريكية فى الغالب لمسيرتين احتجاجيتين – الأولى والأكبر يوم الاثنين عند الظهر قبل ظهور الرئيس بايدن المسائى ومرة أخرى يوم الخميس خطاب قبول هاريس.

وقال حاتم أبودية، المدير التنفيذى لشبكة العمل العربية الأمريكية، الذى استشهد بمعارضتها لحظر الأسلحة المفروض على إسرائيل كدليل على أن محاولتها للظهور بمظهر «أكثر تعاطفاً» تبدو جوفاء: «الحزب الديمقراطى هو الهدف وليس جو بايدن كفرد أو كامالا هاريس كفرد... إنها متواطئة مثل بايدن».

وتتذكر الصحف الأمريكية انطلاق منظمى الاحتجاجات المناهضة لحرب العراق قبيل المؤتمر الديمقراطى فى دنفر عام 2008 على جهودهم اسم «إعادة خلق 68» على أمل تكرار الصدامات الرائعة المناهضة لحرب فيتنام فى المؤتمر الديمقراطى عام 1968 فى شيكاغو.