رئيس بلدية صباح - جزين : نصر على العيش المشترك والاحترام المتبادلين بين أهل البلدة والمحيط

اشار رئيس بلدية صباح – جزين المحامي برنارد وديع نصر في بيان, الى ان” المجلس البلدي لبلدة صباح، استنكر الحادث الفردي الذي حصل البارحة مساء الاحد الواقع فيه ١٨/٨/٢٠٢٤، واكد إصرار أهالي البلدة على العيش المشترك والاحترام المتبادلين بين أهالي البلدة والمحيط".

ولفت ان بلدة صباح، تستقبل المصطافين من المناطق المحيطة كافة وهي رمز التعايش والاحترام بين مكونات المحتمع اللبناني كافة.

واوضح نصر:” إننا نؤكد على الحفاظ وحماية رسالة العيش المشترك التي هي مسؤولية الجميع".